Неймовірними зусиллями, зробивши все можливе і навіть більше, хірурги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова врятували життя жителя Харкова, який потрапив під рашисткі бомби вночі, коли спав.

Це сталося 28 лютого, вночі, коли Харків почала нещадно бомбити артилерія російського агресора. Микола по суті нічого не зрозумів, коли в його житло прилетів смертельний снаряд. Чоловік отримав важкі поранення.

Коли його, в стані глибокої коми, доставили до лікарні Мечникова, перед медикам постала жахлива картина. Череп потерпілого був розламаний на кілька шматків.

Після зняття просоченої кров’ю пов’язки було видно головний мозок, пульсуючі судини якого вказували на те, що в людині ще жевріє життя. Але мозок вимкнув всі життєві функції: біль, пам’ять, страждання.

Немов жахливий пазл, пригнічуючи втому, забувши про час доби, професор Андрій Сірко і нейрохірург Станіслав Пороник відновлювали під мікроскопом зруйновані кістки черепа.

Микола прийшов до тями на п’яту добу. Його першим питанням було: де я? На сьогодні чоловік знятий з апарату ШВЛ, почав дихати самостійно, попросив їсти.

Через амнезію він не пам’ятає своїх рідних. Найближчою людиною для нього стала медсестра на ім’я Марія, яка за ним доглядає.

Наразі медики лікарні Мечникова роблять все можливе, щоб не тільки утримати життя Миколи, а й повернути йому пам’ять.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: ДСНС