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Разом ми сила
Факти / Україна

Дезертирство серед російських військових стає масовим

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дезертирство серед російських військових стає масовим

Серед військових Російської Федерації дезертирство стає масовим. Російські загарбники біжать із війська вже дорогою в Україну.

Про це розповів Службі безпеки України полонений російський технік, головним завданням якого було вивезення несправних боємашин Російської Федерації з нашої території.

Він уточнив, що здійснив кілька ходок із тимчасово окупованого Криму до сусідніх Херсонської та Миколаївської областей країни, і за цей час зміг побачити всі масштаби дезертирства.

– Багато хто тікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам загрожують 7 роками в’язниці, і це єдине, що тримає, – зізнався бранець.

Він додав, що навіть ФСБ Росії, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.

– Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто щось говорять в індивідуальному порядку, – уточнив російський технік.

У СБУ підкреслили, що чим більше у загарбників із РФ таких прозрінь, тим ближчий кінець війни.

– А скінчиться вона перемогою України! Стоїмо! І тому – переможемо! – йдеться у заяві відомства.

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