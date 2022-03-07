Дезертирство серед російських військових стає масовим

Серед військових Російської Федерації дезертирство стає масовим. Російські загарбники біжать із війська вже дорогою в Україну.

Про це розповів Службі безпеки України полонений російський технік, головним завданням якого було вивезення несправних боємашин Російської Федерації з нашої території.

Він уточнив, що здійснив кілька ходок із тимчасово окупованого Криму до сусідніх Херсонської та Миколаївської областей країни, і за цей час зміг побачити всі масштаби дезертирства.

– Багато хто тікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам загрожують 7 роками в’язниці, і це єдине, що тримає, – зізнався бранець.

Він додав, що навіть ФСБ Росії, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.

– Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто щось говорять в індивідуальному порядку, – уточнив російський технік.

У СБУ підкреслили, що чим більше у загарбників із РФ таких прозрінь, тим ближчий кінець війни.