Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 7 березня 2022.

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації:

17:00 – поїзд Харків-Хелм (з пересадкою на станції Варшава);

22:00 – поїзд Київ-Чоп;

22: 32 – поїзд Одеса-Ужгород

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.