Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 7 березня 2022.
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації:
- 17:00 – поїзд Харків-Хелм (з пересадкою на станції Варшава);
- 22:00 – поїзд Київ-Чоп;
- 22: 32 – поїзд Одеса-Ужгород
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.