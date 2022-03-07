Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 7 березня 2022.

05:00 – №38 Київ – Запоріжжя

06:23 – №796 Дніпро – Харків

09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації:

17:00 – поїзд Харків-Хелм (з пересадкою на станції Варшава);

22:00 – поїзд Київ-Чоп;

22: 32 – поїзд Одеса-Ужгород

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.