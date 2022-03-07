Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 7 березня 2022.
- 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації:
- 17:00 – поїзд Харків-Хелм (з пересадкою на станції Варшава);
- 22:00 – поїзд Київ-Чоп;
- 22: 32 – поїзд Одеса-Ужгород
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.