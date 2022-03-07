Після захоплення окупантами Новокаховської ГЕС вода до Криму так і не пішла. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, ворог кинув туди чималі зусилля. ГЕС переходила з рук у руки, за неї довго велися бої, але навіть після її захоплення ворогу не вдалося отримати бажаного.

Арестович зазначає, що окупанти підірвали дамбу до Криму, і додає:

Підірвати її можна тричі. Щоб пішла вода до Криму, треба неабияк постаратися. Наскільки я знаю, вода не йде. Ми зробили так, щоб це не просто було відновити навіть після захоплення.

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Нагадаємо, 6 березня, на Херсонщині місцеві жителі вийшли на проукраїнські мітинги. Люди розгортали синьо-жовті прапори, співали Гімн України та вигукували гасла проти російських загарбників.

Мітинги проходили в тимчасово окупованих Генічеську, Новій Каховці та Каланчаку. Також підтримати Україну вийшли жителі Новоолексіївки та Херсону.