Київська міська адміністрація звертається до жителів столиці з проханням сплатити за житлово-комунальні послуги, якщо є така технічна та фінансова можливість.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Наразі багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах ЗСУ та підрозділах тероборони.

Проте підприємства ЖКГ продовжують виконувати свою роботу та забезпечують киян необхідними послугами.

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Тому ті, хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги, мають зробити це. Фінансування допоможе місту отримати необхідні ресурси для аварійних робіт.

– Звертаємо увагу, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації, – йдеться у повідомленні КМДА.

Також киян просять відсортовувати сміття і викидати насамперед органіку та засоби гігієни. Це допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників.

Пластик, папір, картон та інші відходи просять поки що не викидати. Також закликають виносити сміття лише у цілих пакетах, щоб працівники не витрачали час на прибирання розкиданого у дворі сміття.

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Усі міські служби можуть працювати тільки до настання комендантської години – тобто з 7.00 до 20.00.