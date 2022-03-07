ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Киян просять за можливості оплатити комунальні послуги – КМДА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Киян просять за можливості оплатити комунальні послуги – КМДА

Київська міська адміністрація звертається до жителів столиці з проханням сплатити за житлово-комунальні послуги, якщо є така технічна та фінансова можливість.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Наразі багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах ЗСУ та підрозділах тероборони.

Проте підприємства ЖКГ продовжують виконувати свою роботу та забезпечують киян необхідними послугами.

Читайте
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за кредитами і комуналку

Тому ті, хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги, мають зробити це. Фінансування допоможе місту отримати необхідні ресурси для аварійних робіт.

– Звертаємо увагу, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації, – йдеться у повідомленні КМДА.

Також киян просять відсортовувати сміття і викидати насамперед органіку та засоби гігієни. Це допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників.

Пластик, папір, картон та інші відходи просять поки що не викидати. Також закликають виносити сміття лише у цілих пакетах, щоб працівники не витрачали час на прибирання розкиданого у дворі сміття.

Читайте
Автосервіси почали безкоштовно обслуговувати авто державних і комунальних структур

Усі міські служби можуть працювати тільки до настання комендантської години – тобто з 7.00 до 20.00.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка