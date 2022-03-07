Під час мітингу мирного населення у Новій Каховці проти російських загарбників загинула одна людина, ще семеро – дістали поранення.

За фактом вбивства і травмування Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі зауважили: попри те, що люди були неозброєні та не становили ніякої загрози, російські загарбники все одно застосували до них зброю.

Ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

6 березня у Новій Каховці відбувся багатотисячний мітинг проти російських загарбників. Тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб висловити свою підтримку Україні.

Люди співали гімн України та просили, щоб російські загарбники забиралися геть з їхнього міста.

Джерело: Херсонаська обласна прокуратура

Фото: Херсонаська обласна прокуратура