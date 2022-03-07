Ціна нафти Brent перевищила $130 за барель, побивши пікові значення 2012 року у понад $128.
Вище нафта коштувала лише 2008 року – $143. Але й до цього рекорду лишилося небагато.
Нафта дорожчає на тлі жорстких санкцій Заходу через російську війну проти Україну.
Очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, коли вторгся в Україну. Ця помилка може коштувати йому влади.
Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч.
Він також вважає, що путінський режим може впаде протягом найближчих 12 місяців.
Детальніше – у нашому матеріалі.