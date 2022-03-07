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Факти / Україна

На тлі антиросійських санкцій ціна нафти Brent перевищила $130 за баррель

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На тлі антиросійських санкцій ціна нафти Brent перевищила $130 за баррель

Ціна нафти Brent перевищила $130 за барель, побивши пікові значення 2012 року у понад $128.

Вище нафта коштувала лише 2008 року – $143. Але й до цього рекорду лишилося небагато.

Нафта дорожчає на тлі жорстких санкцій Заходу через російську війну проти Україну.

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Очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, коли вторгся в Україну. Ця помилка може коштувати йому влади.

Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч.

Він також вважає, що путінський режим може впаде протягом найближчих 12 місяців.

Детальніше – у нашому матеріалі.

Фото: Unsplash

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