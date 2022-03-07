Переговори України з Росією розпочнуться з хвилини на хвилину – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори української делегації з росіянами щодо війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України, розпочнуться протягом кількох хвилин.

– За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни, – повідомив він.