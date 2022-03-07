Станом на 7 березня під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю агресор знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, цілеспрямовано вбиваючи мирних мешканців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні. Він також згадав і трагічну загибель голови Гостомельської громади Юрія Прилипка, коли той роздавав людям хліб і ліки, до останнього подиху піклуючись про них.

– Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам‘ять Юрію Прилипку, – сказав Кличко.

Мер Києва додав, що сьогодні українські міста героїчно обороняються, військові відважно захищають нашу землю, а безстрашні мирні жителі виходять на мітинги проти російських загарбників.

Віталій Кличко запевнив, що у столиці влада також робить все для забезпечення міста та створення резерву продуктів, ліків і товарів першої необхідності.

Також з міста вже відправили гуманітарну допомогу у Чернігів, намагаються доставити її у Бучу та Гостомель.

– Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, а у разі сигналу тривоги – в укриттях. Київ стоятиме і буде захищатися. Разом ми вистоїмо, – запевнив Кличко.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські загарбники намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. За його словами, це можуть бути атаки на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.