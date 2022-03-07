Березень, 07 в 6:29

Південна Корея забороняє своїм громадянам подорожувати до районів Росії та Білорусі, які мають спільні кордони з Україною. Про це інформує CNN, посилаючись на МЗС країни.

У міністерстві заявили, що підвищать рівень сповіщення про подорожі в цих районах до найвищого рівня – рівня 4, який набуде чинності з 7 березня, 18:00 за московським часом.

Південнокорейці, які подорожують до країн або регіонів під попередженням рівня 4, можуть бути покарані за відповідними законами, – додається в заяві.

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