РФ категорично відмовилася забирати своїх загиблих військових із України – Верещук

Віце-прем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що керівництво Російської Федерації категорично відмовилося забирати своїх загиблих військовослужбовців із території України.

– Росіяни відмовляються навіть вести переговори щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не гідні потрапити до себе на батьківщину та бути похованими по-людськи, – йдеться у заяві Верещук від 7 березня.

Вона вважає, що влада РФ спеціально не хоче забирати тіла загиблих солдатів – щоб їхні матері, дружини та дочки не дізналися про те, якими є справжні масштаби військових дій та людських втрат російської армії на українській землі.

– Такі звірства стосовно навіть свого народу нас, звичайно, шокують. Але не зупиняють нашу армію. Ми на своїй землі, – резюмувала Верещук.