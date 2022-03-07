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Факти / Україна

РФ завдала авіаудару по хлібозаводу в Макарові – 13 загиблих

Валентина Летяк редакторка стрічки
бомбардувальник РФ

В Макарові Київської області 7 березня російська авіація завдала удару по місцевому хлібозаводу, який зараз не експлуатується.

Рятувальники дістали з-під завалів п’ятьох людей. На жаль, на місці вибуху виявили також і тіла 13 загиблих.

За даними Київської ОДА, під час вибуху снаряду на території заводу перебувало близько 30 осіб.

За інформацією Офісу президента України, з 24 лютого війська РФ уже пошкодили або знищили 202 школи, а також 34 лікарні та понад 1 500 житлових будинків, серед яких і багатоквартирні.

Зараз електрики, води та тепла позбавлені понад 900 українських населених пунктів.

Фото: Depositphotos

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