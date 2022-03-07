Російський ворог наразі перегруповує війська для наступу на Запоріжжя. Загарбники відновлюють злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополя.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

На Бессарабському напрямку ворог активності не проявляє, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеного Придністров’я перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Крім того, окупанти продовжують готуватися до наступу на Вишгород, а також на населені пункти під Києвом: Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

– Попри велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон захисникам України і цивільному населенню, – йдеться у повідомленні Генштабу.

5 березня в Запорізькій області російський танк, в якому їхали кадирівці, обстріляв та переїхав автомобіль працівників Укрпошти. Люди розвозили пенсію між Єгорівкою та Новоселівкою.

6 березня колеги з Укрпошти спробували забрати тіла загиблих, але встигли лише сфотографувати місце трагедії, тому що почали з’являтися танки окупанта.