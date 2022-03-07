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Факти / Україна

Росія посилила інформаційно-психологічні атаки проти українців – Арестович

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Росія посилила інформаційно-психологічні атаки проти українців – Арестович

За минулу добу війська РФ не змогли просунутися на жодній ділянці фронту. Але у війні Росії проти України зявився новий фактор.

Він полягає у тому, що агресор різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти українців.

Про це під час брифінгу повідомив Радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– Це означає дві речі. По-перше, Росія погано справляється на землі і в повітрі, саме тому вона збільшує атаки в іншому, інформаційному просторі. По-друге, ми не повинні на це реагувати, оскільки головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до спротиву, – пояснив він.

Олексій Арестович додав, що вночі ворог наносив авіаційні та ракетні удари по Києву, Житомиру, Харкову, Чернігову, Сумській області, Маріуполю. Але Збройні сили України наносять удари у відповідь, контратакують на окремих ділянках.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 7 березня бойові втрати Росії орієнтовно становлять понад 11 тис. осіб особового складу.

Також Росія у війні проти України вже втратила 290 танків і 999 бойових броньованих машин.

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