Українські військовослужбовці знищили не менше 30 гелікоптерів російських військ, які ворог розмістив на аеродромі біля Херсона.

Про це поінформували в пресцентрі Сухопутних військ ЗС України.

Техніка путінських військ знаходилася на аеродромі Чорнобаївка. Окрім гелікоптерів, була знищена техніка та жива сила ворога.

– Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка, – зазначається в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби на підступах до Миколаєва були знищені три колони ворога. Українські військовослужбовці захопили трофеї, колісну техніку, сім гаубиць Д-20 та велику кількість боєкомплекту.

Як поінформували в Генштабі Збройних сил України, з 24 лютого загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали понад 11 тис. осіб особового складу. Також були знищені 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 50 реактивних систем залпового вогню, 46 літаків, 68 гелікоптерів тощо. А в Чорному морі військові ЗСУ підбили російський корабель.

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні розповів, що війська РФ через величезні втрати знизили інтенсивність бойових дій. Водночас ворог все ще намагається сконцентрувати сили для нової хвилі атак на українські міста: передусім на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Джерело: Командування морської піхоти, Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ