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Факти / Україна

Виносять людей на руках і рятують котиків: у Харкові триває евакуація мирних мешканців

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Виносять людей на руках і рятують котиків: у Харкові триває евакуація мирних мешканців

На дванадцятий день війни з Росією у Харкові триває евакуація цивільних мешканців. Окрім небайдужих харків’ян, допомагають і поліцейські.

– Особливо у воєнний час страждають діти, люди похилого віку та з обмеженими можливостями. Паралізовані громадяни взагалі опиняються у вкрай безпорадному становищі та небезпеці, – йдеться у повідомленні.

Окрім родин із дітьми та людей з інвалідністю, яких поліцейські виносять із будинків на руках, відбувається евакуація і домашніх улюбленців.

Під час евакуації з будинків на Північній Салтівці бійці спецпідрозділу поліції Схід врятували кішку. Вони винесли перелякану тварину з палаючого будинку, коли всередині вже не було господарів.

Після порятунку кішки поліцейські вирішили прихистити її у своєму підрозділі.

– Поліція продовжує нести службу цілодобово та готова прийти на допомогу. Разом з вами та нашими військовими ми обов’язково вистоїмо та подолаємо ворога, – запевнили у поліції.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, у Харкові путінські війська здійснили артобстріл супермаркету, внаслідок чого загинуло четверо людей, 15 поранено.

Трагедія сталася близько опівдня по вул. Академіка Вальтера. Наразі правоохоронці встановлюють тип артилерійських снарядів, які використав ворог.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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