Виносять людей на руках і рятують котиків: у Харкові триває евакуація мирних мешканців

На дванадцятий день війни з Росією у Харкові триває евакуація цивільних мешканців. Окрім небайдужих харків’ян, допомагають і поліцейські.

– Особливо у воєнний час страждають діти, люди похилого віку та з обмеженими можливостями. Паралізовані громадяни взагалі опиняються у вкрай безпорадному становищі та небезпеці, – йдеться у повідомленні.

Окрім родин із дітьми та людей з інвалідністю, яких поліцейські виносять із будинків на руках, відбувається евакуація і домашніх улюбленців.

Під час евакуації з будинків на Північній Салтівці бійці спецпідрозділу поліції Схід врятували кішку. Вони винесли перелякану тварину з палаючого будинку, коли всередині вже не було господарів.

Після порятунку кішки поліцейські вирішили прихистити її у своєму підрозділі.

– Поліція продовжує нести службу цілодобово та готова прийти на допомогу. Разом з вами та нашими військовими ми обов’язково вистоїмо та подолаємо ворога, – запевнили у поліції.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, у Харкові путінські війська здійснили артобстріл супермаркету, внаслідок чого загинуло четверо людей, 15 поранено.

Трагедія сталася близько опівдня по вул. Академіка Вальтера. Наразі правоохоронці встановлюють тип артилерійських снарядів, які використав ворог.