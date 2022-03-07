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Факти / Україна

Виплата пенсій, допомога біженцям та аудіокнижки: 23 корисні посилання від Олени Зеленської

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
олена зеленська

Воєнний стан, запроваджений на теріторії нашої країни в зв’язку з вторгненням російських агресорів, змінив наше життя настільки, що деякі звичні речі стали для багатьох незрозумілими. Корисні посилання від Олени Зеленської допоможуть вам знайти відповіді на багато болючих питань в ці буремні часи.

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Під час російської навали українці згуртувалися як ніколи. Допомагають один одному в усьому: продуктами харчування, ліками, підвозять одне одного, куди треба і грошей не беруть. Волонтерські групи створюють сервіси за допомогою яких можна надати запит про допомогу або ж запропонувати свої послуги.

Джерело: Олена Зеленська

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