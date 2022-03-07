Воєнний стан, запроваджений на теріторії нашої країни в зв’язку з вторгненням російських агресорів, змінив наше життя настільки, що деякі звичні речі стали для багатьох незрозумілими. Корисні посилання від Олени Зеленської допоможуть вам знайти відповіді на багато болючих питань в ці буремні часи.
- Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Платформа створена для об‘єднання волонтерських та державних ініціатив для гуманітарної допомоги всім, хто постраждав від російської агресії в Україні. Там є каталог необхідних речей, медикаментів, а також військової амуніції, з придбанням якої можна допомогти.
- Виплата пенсій в воєнних умовах. Як отримати пенсії та грошові виплати в умовах воєнного стану, детальна інструкція.
- Пошук зниклих. Цей канал створений для пошуку зниклих під час вторгнення росії війною в Україну в лютому 2022 року.
- Мапа працюючих продовольчих магазинів столиці. Адреси, де можна знайти пацюючі магазини і супермаркети Києва.
- Підтримка батьків та дітей під час бойових дій. Щоб допомогти дітям, їхнім батькам та опікунам пережити цей важкий період, ми зібрали рекомендації експертів та психологів, що допоможуть знизити рівень стресу та впоратися з емоційним навантаженням.
- Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі. Хороша книжка й читання вголос добрих історій допоможе зараз супроводжувати втомлених малих і великих. Читайте повільно, розмірено, якщо того потребують зовнішні тривожні звуки, заколисуючи чи підбадьорюючи.
- Telegram-канал з аудіоказками. Для тих, хто у бомбосховищах.
- Yakaboo відкриває безкоштовний доступ до читання та слухання книжок у мобільному додатку.
Відсьогодні всі аудіо та е-книжки в додатку Yakaboo безкоштовні для всіх українців. Ми хочемо, аби у ці непрості часи війни ви мали доступ до книг, могли заспокоїтись, почитати разом з близькими, відволікти дітей від подій навколо.
- Нова українська школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей для дітей. ГО “Смарт освіта” разом з українськими вчителями проводить пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей та підлітків. Щодня публікуємо оновлений розклад.
- Megogo відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.
- Інформація для громадян України при перетині кордону Польщі. Все, що треба знати біженцям з України, які мають намір перетнути кордон із Польщею.
- Залізниці ЄС та інших країн підтримали Україну: надаються безкоштовні проїзд і доправлення гуманітарної допомоги. Офіційний канал Укрзалізниці, на якому буде публікуватися інформація щодо роботи компанії у надзвичайному режимі.
- Інформація для громадян України при перетині кордону з Румунією. Де українці зможут отримати допомогу в Румунії, адреси та телефони.
- Інформація МОЗ про надання домедичної допомоги. Це єдиний офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України, в якому ми оперативно будемо повідомляти про зміни та досягнення в медичній системі України, новини Міністерства охорони здоров’я України, профілактику захворювань та вірусів.
- Оновлений список аптек, де можна отримати інсулін.
- Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу tabletki.ua.
- Як онкопацієнти можут тримати допомогу під час війни. Воєнний стан внаслідок нападу РФ ускладнив доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів. Інформуємо стосовно надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
- Евакуація тяжко хворих громадян. Організація кваліфікованої допомоги з евакуації громадян, які за станом свого здоров’я не можуть пересуватися самостійно.
- Порядок дій при втраті зв’язку засобами мобільних операторів. Що необхідно робити при виключенні зв’яку мобільними операторами.
- Офіційні сторінки Національної поліції України та обласних управлінь поліції. Збережіть собі офіційні сторінки Національної поліції України та обласних управлінь поліції, аби оперативно отримувати правдиву інформацію.
- Офіційні телеграм-канали обласних державних адміністрацій (ОДА).
- Гарячі лінії та центри допомоги евакуйованим та біженцям. Офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Під час російської навали українці згуртувалися як ніколи. Допомагають один одному в усьому: продуктами харчування, ліками, підвозять одне одного, куди треба і грошей не беруть. Волонтерські групи створюють сервіси за допомогою яких можна надати запит про допомогу або ж запропонувати свої послуги.
Джерело: Олена Зеленська