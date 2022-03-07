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Факти / Світ

Єврокомісія завтра розгляне варіанти позбавлення залежності від російського палива

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єврокомісія завтра розгляне варіанти позбавлення залежності від російського палива

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що у вівторок, 8 березня, будуть внесені пропозиції щодо максимально швидкого позбавлення Євросоюзу залежності від палива Російської Федерації.

– Завтра Єврокомісія внесе пропозиції щодо того, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива. Це означає диверсифікацію постачальників, перехід на ЗПГ та трубопровідний газ, поповнення сил ЄС шляхом інвестування у відновлювані джерела енергії, а також підвищення енергоефективності, – сказано у заяві, опублікованій на сторінці фон дер Ляєн у соцмережі Twitter у понеділок, 7 березня.

Вона додала, що ЄС також готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

– Ми маємо переконатися, що ефект від санкцій – максимально серйозний. І з огляду на дії Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями, – повідомила фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія працюватиме над захистом внутрішніх споживачів.

– По-перше, ми маємо захистити найбільш вразливих споживачів та бізнес. І більш структурно підготуватись до масового збільшення відновлюваних джерел енергії на нашому ринку електроенергії, – сказала президент ЄК.

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