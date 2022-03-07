Єврокомісія завтра розгляне варіанти позбавлення залежності від російського палива

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що у вівторок, 8 березня, будуть внесені пропозиції щодо максимально швидкого позбавлення Євросоюзу залежності від палива Російської Федерації.

– Завтра Єврокомісія внесе пропозиції щодо того, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива. Це означає диверсифікацію постачальників, перехід на ЗПГ та трубопровідний газ, поповнення сил ЄС шляхом інвестування у відновлювані джерела енергії, а також підвищення енергоефективності, – сказано у заяві, опублікованій на сторінці фон дер Ляєн у соцмережі Twitter у понеділок, 7 березня.

Вона додала, що ЄС також готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

– Ми маємо переконатися, що ефект від санкцій – максимально серйозний. І з огляду на дії Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями, – повідомила фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія працюватиме над захистом внутрішніх споживачів.