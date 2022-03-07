Заробляли на евакуації жінок і дітей: Укрзалізниця звільнила двох провідників-хабарників

Укрзалізниця публічно звільнила двох провідників, які вимагали у пасажирів евакуаційних потягів гроші за проїзд. Напередодні було встановлено, що проїзд в евакуаційних потягах України є безкоштовним.

Інцидент стався на потязі №36 Одеса – Перемишль. Усі матеріали Укрзалізниця уже передала правоохоронцям.

– Силами внутрішньої служби безпеки УЗ зловили двох провідників Равністова К.Є. та Піщанського І.М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн на поїзді №36 Одеса – Перемишль, – повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За його словами, про подібні випадки з перших днів агресії РФ в Україні він вже чув, але жодних підтверджень не було. Справжніх героїв-залізничників 10 діб поспіль мотивують працювати не гроші, а бажання врятувати людей від лиха війни.

– Це перший підтверджений та розкритий випадок. Я знаю залізничників – це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілу, – написав голова правління Укрзалізниці.

Олександр Камишін закликав усіх українців, що потребують евакуації, в жодному разі не пропонувати і не погоджуватися “віддячити” провідників за місце у потязі: він є і повинен залишатися безкоштовним і доступним для усіх бажаючих.