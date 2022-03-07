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Факти / Україна

Заслуговує найвищих нагород – Сумська ОДА про Охтирку

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Охтирка

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький вважає Охтирку містом-героєм.

Очільник області захоплюється тим, наскільки гідно тримається громада Охтирки, її мирні жителі, ставши заручниками російської агресії.

– Особисто я вважаю, що Охтирка – місто-герой! А її очільник, Павло Кузьменко, який вдень рятує місто, а вночі – оперує людей (за фахом він лікар), – справжній супергерой та заслуговує на найвищі нагороди! – наголошує Дмитро Живицький.

Зараз в Охтирці зруйнована ТЕЦ, місто повністю залишилося без тепла.

6 березня російські літаки розбомбили там склади з продуктами харчування й будматеріалами, а також стоянку бензовозів.

– Російська армія робить усе, щоби перетворити наші міста й села на пекло, де неможливо жити, – констатує голова Сумської облдержадміністрації.

Охтирка
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Заслуговує найвищих нагород – Сумська ОДА про Охтирку / 16 фотографий

6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку Місто-герой України Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Таким чином глава держави відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість, яку громадяни виявили у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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