Заслуговує найвищих нагород – Сумська ОДА про Охтирку

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький вважає Охтирку містом-героєм.

Очільник області захоплюється тим, наскільки гідно тримається громада Охтирки, її мирні жителі, ставши заручниками російської агресії.

– Особисто я вважаю, що Охтирка – місто-герой! А її очільник, Павло Кузьменко, який вдень рятує місто, а вночі – оперує людей (за фахом він лікар), – справжній супергерой та заслуговує на найвищі нагороди! – наголошує Дмитро Живицький.

Зараз в Охтирці зруйнована ТЕЦ, місто повністю залишилося без тепла.

6 березня російські літаки розбомбили там склади з продуктами харчування й будматеріалами, а також стоянку бензовозів.

– Російська армія робить усе, щоби перетворити наші міста й села на пекло, де неможливо жити, – констатує голова Сумської облдержадміністрації.

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6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку Місто-герой України Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Таким чином глава держави відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість, яку громадяни виявили у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький