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Факти / Україна

Борис Джонсон: Ми стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував відео, на якому він разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте висловлюють слова підтримки Україні у зв’язку із вторгненням Росії.

– Ми стоїмо разом із народом України перед лицем агресії, яку вони відчувають від рук Володимира Путіна та Росії, – заявив Борис Джонсон.

Зустріч прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем’єр-міністр Нідерландів Марка Рютте відбулася у понеділок у Лондоні, на якій політики обговорили ситуацію, яка зараз склалася в Україні.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільної пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади заявив, що Країни Євросоюзу неспроможні зупинити споживання російського газу і нафти.

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