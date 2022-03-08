Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
У Василькові повітряна тривога!
У Херсоні лунають вибухи!
Охтирка увага! Загроза авіаудару – усім в укриття!
Російські загарбники продовжують обстрілювати Маріуполь, в руйнуваннях від ворожого вогню всі райони. Місто і досі без освітлення, води, газу та зв’язку.
– Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків. Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору, – повідомили у Національній гвардії України.
Близько 20.20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання у нафтобазу у місті Житомир та смт. Черняхів.
У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС.
У смт. Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
Російські війська захопили міську телевежу та вежі радіозв’язку у Мелітополі Запорізької області. У результаті військових дій у місті зруйновано понад 90 будинків.
– Міська телевежа і вежі радіозв’язку перебувають під контролем окупантів, відповідно, не під контролем нашої держави. І все те, що сьогодні мовиться як по радіо, так і по телебаченню, я ставив би під сумнів. Прошу вас звернути на це увагу, – повідомив мер Іван Федоров.
Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.
– Окупанти перекидають авіаційні підрозділи на територію Білорусі з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення, – повідомили у Міністерстві оборони України.
Мер Ірпеня Ігор Маркушин заявив, що місто ще не повністю захопив російський агресор.
– Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції! Хочу, щоб всі розуміли – це офіційна інформація, – сказав Маркушин.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що українські військові успішно відбили Миколаївський аеропорт.
Він додав, що вдалося відбити атаки й з інших напрямків.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворог зайшов в аеропорт Миколаєва. Нині ворога намагаються вибити звідти.