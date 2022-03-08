Служба безпеки України опублікувала відео з двома російськими полоненими, які розповіли, що змушені були кілька діб блукати в українських лісах, а згодом просто здатися місцевим селянам.

Військовослужбовці держави-агресора запевняють, що жодної підтримки від командування вони не мали, ночували в лісах та на фермах.

– Я їхав третім у колоні. І першу машину в колоні раптово підірвали. Ми всі вискочили з машин, лягли вздовж дороги. Потім висадили в повітря другу машину, – розказав затриманий.

За його словами, усі російські військовослужбовці почали розбігатися.

– Я, старшина мій, і ще двоє контрактників із мого полку – ми побігли у бік населеного пункту. Там взяли у дідуся машину та поїхали. За хвилин п’ять нас знову обстріляли. Вискочили, втекли до лісу. У лісі були до темряви, – розповів полонений російський військовий.

Далі вони вийшли на свиноферму, де переночували, а потім пішли блукати полями та лісами. Зрештою вийшли до села Камиші, де йшли городами.

Там зустріли місцевого жителя, підняли руки та вирішили йому здатися. Російські військові віддали місцевим зброю, бронежилети, шоломи.

За словами іншого російського військового, спочатку їм нібито повідомили, що вони їдуть до українського кордону на три дні. Вночі з 23 на 24 лютого їхня техніка заїхала на територію України. Після цього російські танки почали обстрілювати мирних жителів.

Він також розповів, що у них заглухла БРМ. Почали просити своїх допомогти, але ті відмовилися та втекли. Екіпаж БРМ вирішив піти у ліс, де провів 3-4 дні, після чого їх знайшли місцеві жителі.

Раніше в СБУ констатували, що серед військових Російської Федерації дезертирство стає масовим. Російські загарбники втікають із війська вже дорогою в Україну.