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Факти / Світ

Економіка РФ вже дала тріщину – Байден

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Економіка РФ вже дала тріщину – Байден

Президент США Джо Байден під час оголошення нового пакету санкцій проти Російської Федерації за війну проти України повідомив, що економіка РФ вже дала тріщину.

– У відповідь на російську агресію ми запровадили найбільший пакет економічних санкцій. І в результаті російська економіка вже дала тріщину – на 50% впав курс рубля, 1 рубль коштує менше одного американського центу, – повідомив Байден.

Він додав, що Центральний банк Росії намагається підтримати вартість рубля, але не може цього зробити.

Президент США підкреслив, що Захід обмежує доступ росіян до високих технологій, можливостей проводити бізнес із рештою світу.

– Це нашкодить Росії на багато років уперед, – резюмував Джо Байден.

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