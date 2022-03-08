Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 8 березня 2022.

07:59 – №088 Ковель – Запоріжжя

07:59 – №086 Львів – Запоріжжя

08:16 – №38 Київ – Запоріжжя

12:20 – №223 Запоріжжя – Львів

14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель

14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород

16:05 – №068 Запоріжжя – Львів

16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №070 Львів – Запоріжжя

Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації на 8 бередня 2022:

901/902 Запоріжжя-Хелм, 19 вагонів, 11:00

223/224 Запоріжжя-Львів, 17 вагонів, 12:20

227/228 Запоріжжя-Ковель, 19 вагонів, 14:00

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.