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Факти / Україна

Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів на 8 березня 2022 року

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 8 березня 2022.

  • 07:59 – №088 Ковель – Запоріжжя
  • 07:59 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 08:16 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 12:20 – №223 Запоріжжя – Львів
  • 14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель
  • 14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород
  • 16:05 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №070 Львів – Запоріжжя
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Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації на 8 бередня 2022:

  • 901/902 Запоріжжя-Хелм, 19 вагонів, 11:00
  • 223/224 Запоріжжя-Львів, 17 вагонів, 12:20
  • 227/228 Запоріжжя-Ковель, 19 вагонів, 14:00

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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