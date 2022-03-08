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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад і рейси поїздів на 8 березня 2022 року

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 8 березня 2022 року.

  • 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 12:00 – №201 Дніпро – Львів
  • 14:00 – №732 Дніпро – Львів
  • 15:00 – №212 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород
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Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації на 8 березня 2022 року:

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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