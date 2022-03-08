Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 8 березня 2022 року.

05:00 – №38 Київ – Запоріжжя

06:23 – №796 Дніпро – Харків

12:00 – №201 Дніпро – Львів

14:00 – №732 Дніпро – Львів

15:00 – №212 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород

Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації на 8 березня 2022 року:

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