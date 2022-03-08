Мародерство та психологічний тиск: що відбувається на ТОТ України

На Півночі та Сході України російський агресор все частіше вдається до мародерства та насильницьких дій, а на Півдні – до психологічної боротьби.

За даними Генштабу Збройних сил України, на тимчасово зайнятих територіях у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях широко фіксуються факти грабежів, насильницьких дій щодо місцевих мешканців.

Російські військові захоплюють цивільні помешкання, використовують сільськогосподарські ангари для стоянки військової техніки, облаштовують вогневі позиції в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Тим часом на територіях Херсонської та Миколаївської областей для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби.

– За наявною інформацією, там створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних сил України.

Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

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