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Факти / Україна

Як у повоєнні часи: військовополонених РФ залучать до відбудови економіки України

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Як у повоєнні часи: військовополонених РФ залучать до відбудови економіки України

Після завершення війни російські військовополонені будуть залучені до відновлення української економіки.

Про це ввечері 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він зауважив, що це чітка вимога міжнародного права, а саме – Женевської конвенції.

– Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України, – повідомив Євгеній Єнін.

Женевська конвенція

Женевська конвенція або ж Конвенція про поводження з військовополоненими була ухвалена у далекому 1929 році на дипломатичній конференції у Швейцарії.

Окрім дипломатів та правників десятків країн світу, до створення конвенції долучився і Червоний Хрест.

Статті 27-34 Конвенції про поводження з військовополоненими встановлюють порядок їхньої праці.

Зазначимо, що чимало українських міст, зокрема і Київ, який постраждав внаслідок німецько-радянської війни 1941-45 років, відбудовували, зокрема, і німецькі військовополонені.

Фото: Генштаб ЗСУ

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