Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький продемонстував колони знищеної ворожої техніки на території регіону.

Одну з колон, зокрема, знищив безпілотник Bayraktar.

– Хто прийшов на нашу землю з війною, той на ній і загине! Слава ЗСУ та усім причетним! – прокоментував керівник облвійськадміністрації.

Одну з колон техніки знищили під Сумами.

– Тримаємо оборону! – написав Дмитро Живицький.

Тримаємо оборону: у Сумській області показали колони знищеної техніки / 3 фотографии

Ситуація в області лишається надскладною. Увечері 7 березня артилерія розбомбила Охтирку.

Після 23.00 на на житлові квартали міста Суми та району російські ворожі літаки скинули авіабомби.

Є загиблі та травмовані. Серед постраждалих – діти.

– Про яку війну та які правила загалом може йти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти… – додав керівник Сумської обласної військової адміністрації.

Загалом у Сумському районі протягом доби в бою загинули четверо молодих бійців тероборони.

Тростянець нині є єдиним містом області, що окуповане російськими військами. Однак голова громади Юрій Бова та всі заступники перебувають на місцях та продовжують виконувати посадові обов’язки.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький