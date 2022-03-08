Тримаємо оборону: у Сумській області показали колони знищеної техніки

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький продемонстував колони знищеної ворожої техніки на території регіону.
Одну з колон, зокрема, знищив безпілотник Bayraktar.
– Хто прийшов на нашу землю з війною, той на ній і загине! Слава ЗСУ та усім причетним! – прокоментував керівник облвійськадміністрації.
Одну з колон техніки знищили під Сумами.
– Тримаємо оборону! – написав Дмитро Живицький.
Ситуація в області лишається надскладною. Увечері 7 березня артилерія розбомбила Охтирку.
Після 23.00 на на житлові квартали міста Суми та району російські ворожі літаки скинули авіабомби.
Є загиблі та травмовані. Серед постраждалих – діти.
– Про яку війну та які правила загалом може йти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти… – додав керівник Сумської обласної військової адміністрації.
Загалом у Сумському районі протягом доби в бою загинули четверо молодих бійців тероборони.
Тростянець нині є єдиним містом області, що окуповане російськими військами. Однак голова громади Юрій Бова та всі заступники перебувають на місцях та продовжують виконувати посадові обов’язки.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький