У Британії схвалили законопроєкт проти брудних грошей Росії

У понеділок, 8 березня, палата громад Британії схвалила новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей, а також на спрощення процесу запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з її новим військовим вторгненням на територію України.

Як повідомляє Politico, у британському уряді заявили, що цей законопроєкт не дозволить багатим росіянам користуватися Лондоном для відмивання грошей, а також для приховування неправомірних доходів.

Цей законопроєкт ухвалили за прискореною процедурою, а 14 березня його віддадуть на розгляд Палати лордів та остаточне доопрацювання, яке має відбутися того ж дня.

Уточнюється, що закон має дати британському уряду можливість запровадження санкцій проти значно більшої кількості осіб, пов’язаних із Кремлем, вже наступного дня після остаточного ухвалення – 15 березня.

Правлячі консерватори обіцяли цей закон ще шість років тому. Він надає уряду країни додаткові повноваження для виявлення та розслідування незаконного збагачення.

Також він передбачає створення нового реєстру власності, який завадить олігархам відмивати гроші шляхом купівлі нерухомості та іншого майна у Британії.

Тепер іноземні компанії, які захочуть заволодіти нерухомістю в Британії, мають представити своїх бенефіціарів, а також зареєструвати їх.

У разі невиконання цих нових зобов’язань або надання неправдивої інформації будуть введені кримінальні або цивільні санкції, що включають ув’язнення на строк до 5 років або штраф.