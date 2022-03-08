Близько 05.00 24 лютого війська РФ почали широкомасштабне вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.
За понад тиждень опору українські захисники повністю зруйнували плани ворога. Нижче пропонуємо ознайомитись із онлайн-картою обстрілів та боїв на території України.
За минулу добу ворог сповільнив свій наступ, проте готується до нападу на Київ. Для цього терористи перегрупувалися та планують долучити до штурму столиці найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП Кузбасс (Кемерово), 604 центру СпП Вітязь (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).
У Київській області тривають бої у Ірпені. Обстріли Макарова, району Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомель, Узин.
У Житомирській області напередодні ввечері відбувся ворожий авіаналіт. Удар нанесено по двом нафтобазам та промзоні. Станом на ранок 8 березня пожежу на нафтобазі у смт. Черняхів було ліквідовано.
Ворог також готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. Терористи намагаються встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.
У Хмельницькій області пізно ввечері російські війська намагалися обстріляти Старокостянтинів, атаку було відбито.
У Чернігівській області тривають оборонні бої біля Чернігова та по області.
На Сумщині відбувся авіаційний наліт по житловим кварталам міста, у приватний сектор. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.
Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла четвертий день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.
У Луганській області тривають обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній попадання у психоневрологічний диспансер – 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода
На Донеччині російські окупанти взяли під контроль Мангуш (останнє смт перед Маріуполем). У Маріуполі катастрофа, місто чекає на гуманітарну допомогу. Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться. В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар’їнки зранку розпочався бій
Миколаїв 7 березня відбили від терористів. Уночі лунали вибухи, по області було тихо.
У Харкові ворог знову обстрілював житлові квартали, відомо про чотирьох загиблих. Вночі у місті відносно спокійно, по області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.
Втрати техніки РФ станом на 8 березня:
- 303 танків,
- 1036 одиниць бойових броньованих машин,
- 120 артилерійських систем,
- 56 одиниць реактивної системи залпового вогню,
- 27 засіб ППО,
- 48 літаків (інформація уточнюється),
- 80 гелікоптерів (інформація уточнюється),
- 474 одиниць автомобільної техніки,
- 3 одиниці легких швидкісних катерів,
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 7 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Станом на ранок 7 березня ворог продовжує наступ нанесеннм ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.
На Херсонщині, хоч і ніч пройшла спокійно, багато сіл залишаються без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.
З вечора під обстріли потрапила північна частина Житомирської області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с. В’язівка Коростенського району. Авіаудари завдавались по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.
У Запорізькій області біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак – тимчасово окуповані. Запорізька АЕС залишається під контролем окупанта.
У Хмельницькій області цієї ночі було спокійно. Проте стало відомо щодо постраждалих через удари по аеродрому в Старокостянтинові: 3 людини поранено, 1 загиблий
Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Ведуться бої на підступах до Чернігова та по області.
На Сумщині складною залишається ситуація в Охтирці та Тростянці. В область заходить велика кількість терористичних військ з території Росії.
У Луганській області зранку обстрілюють Сєвєродонецьк з важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакуаційний потяг – понад 2000 людей
На Донеччині Маріуполь, Волноваха — в облозі. Йдуть бої. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Містам потрібен зелений коридор.
Під ранок житлові квартали Миколаєва обстріляли градами, у будинках виникли пожежі, є руйнування. Про постраждалих поки не повідомляється. Ворожі війська знову намагаються увійти у місто.
У Харкові всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста. Вранці під завалами будинків рятувальники знайшли тіла восьми людей.
Під Києвом бої ідуть по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В Ірпені немає світла, газу та тепла, терористи не випускають людей з домів, їжу та воду не підвозять.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.
Втрати техніки РФ станом на 8 березня:
- 303 танків,
- 1036 одиниць бойових броньованих машин,
- 120 артилерійських систем,
- 56 одиниць реактивної системи залпового вогню,
- 27 засіб ППО,
- 48 літаків (інформація уточнюється),
- 80 гелікоптерів (інформація уточнюється),
- 474 одиниць автомобільної техніки,
- 3 одиниці легких швидкісних катерів,
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 7 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Під вечір 6 березня у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що окупанти не контролюють території – вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.
У ЦПЗ при РНБО представили карту Нейтана Русера з ASPI Cyber Policy, яка відображає найбільш актуальну і коректну інформацію, що не містить маніпуляцій щодо території. Її можна подивитись нижче.
6 березня, на одинадцяту добу війни, триває оборонна операція в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника.
Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.
Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили колони противника, що намагалися висунутися в бік Дніпропетровської області від Балаклії.
На Сіверщині триває оборона Чернігова.
На Волинському напрямку здійснюється підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.
На Приморському напрямку триває оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.
Угруповання Повітряних сил ЗСУ зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряного прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.
Ворожі льотчики, які вижили після катапультування, уже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.
Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. ВСУ витісняє ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше. Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує завдавати ударів по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.
На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.
Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили у завод.
У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв’язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води, терористи знищили ТЕС.
У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозних військових конфліктів за ніч не зафіксовано. В обласному центрі відносно спокійно.
На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпені, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області.
На Чернігівщині російські терористи наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.
Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо. Донеччина: північ і центр – відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха і Маріуполь – в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але міста залишаються під контролем України.
Станом на 4 березня російські терористи зосередили усі зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання ворожі сили втратили основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів.
У Херсоні не завозять продукти, власники магазинів роздають всі товари місцевим жителям безкоштовно. Зв’язок у місті сьогодні був відсутній чотири години.
На Волинському напрямку російські війська почали оборонятися в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. У Генштабі не виключають збройних провокацій на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.
На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.
На Сіверському напрямку угруповання ворога силами до чотирнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Водночас терористи проводять перегрупування, щоб продовжити наступ на Бровари.
На Слобожанському напрямку російські загарбники проводять наступальну операцію, зосередивши зусилля на напрямку Новомосковська. Ворожі війська намагаються блокувати Харків із півночі. Противник захопив Балаклею. Терористи не досягнули успіху в районі Охтирки і зосередили основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.
На Донецькому напрямку угруповання ворога продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшовши до населеного пункту Новоолександрівка. Через значну перевагу у техніці противнику вдалося оточити Маріуполь.
На Луганському напрямку тривають бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.
На Таврійському напрямку російські війська зосередилися на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжують наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
Терористів зупинили на Миколаївському напрямку, але вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.
Відзначено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців із місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.
В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили українських ВМС.
Напередодні угруповання оборони Києва продовжило відбиття атак ворога, завдання йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо столиці та основних аеродромів.
Російським військам не вдається прорватися до міста, тому вони вдалися до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць Києва.
За даними Міноборони України, командування військової частини 38-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу планують здійснити після перетину держкордону.
Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Білоруські офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні 2022 року.
Усупереч нормам Міжнародного гуманітарного права, агресор використовує під час бомбардувань касетні та осколкові боєприпаси великої потужності.
Під час нанесення артилерійських ударів по населених пунктах війська РФ активно застосовують реактивні системи залпового вогню Град, Смерч та Ураган.
На Волинському напрямку ворог перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі пунктів Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.
На Поліссі агресор зосередив основні зусилля на Київському напрямку, зазнає втрат в особовому складі та техніці, але не полишає спроб блокувати Київ із північного та північно-західного напрямків.
На напрямку Коростеня противник зазнав значних втрат і зупинився. Наступальних дій не здійснює.
На Сіверщині противник на напрямку Чернігів – Київ намагається утриматись у районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно просувається в напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).
Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.
Продовжує спроби відновити наступальні дії агресор на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.
На напрямку Перемога – Бровари висуваються до двох БТГр зі складу другої загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.
На Слобожанщині ворожі війська після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
На Сумському напрямку продовжує утримувати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.
На Харківському напрямку противник змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків із півдня.
На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на Ізюм та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.
На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.
На Сумщині підрозділи Збройних сил України передовою групою вийшли рубежі за лінією Державного кордону Сумської області. Деморалізований ворог продовжує нести втрати.
2 березня під Києвом зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С.
Внаслідок повітряного бою обидва літаки ворожих військ були знищені. Разом із ракетами класу повітря-повітря із МіГ-29 на окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування Центр.
Уранці 2 березня Генштаб ЗСУ звітує: російський ворог намагається утримати боєздатність своїх підрозділів, але вдається це дедалі гірше. Терористи здаються в полон та відмовляються йти у наступ.
Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли Житомир. Тактика терористів залишається незмінно підлою – гатили по житлових будинках та пологовому.
Росіяни намагаються наступати на Київ по всіх напрямках. На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ намагаються наступати на Київ з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.
Також терористичні війська роблять невдалі спроби блокувати декілька міст у Сумській області.
Найбільше від окупантів потерпають Харків, Херсон та Маріуполь. Зокрема, на останньому ворог зосередив усю свою увагу на Донецькому напрямку.
У Чорноморській операційній зоні терористи розгортають корабельну групу та продовжують готуватися до проведення морської десантної операції.
Станом на ранок 1 березня російські окупанти обстріляли ракетами та РСЗО мирні міста – це свідчення, що вони не здатні більше воювати з озброєними українцями.
Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.
Внаслідок обстрілу ворожою артилерією військової частини в Охтирці Сумської області загинули щонайменше 70 українських бійців.
Неподалік Києва снаряд влучив у пологовий будинок в селі Бузова на Житомирській трасі. Людей евакуювали із пошкодженої будівлі.
Станом на ранок 28 лютого російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Окрім обстрілу військових частин, цивільних та військових аеродромів, об’єктів критичної інфраструктури окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.
На околицях Києва гаряче було під Ірпенем. У напрямку Києва було випущено три ракети – одна потрапила у приватний будинок на Софіївській Борщагівці, одну збили сили ППО, ще одна впала невідомо де.
На Херсонщині під ударом залишається Нова Каховка, а в обласному центрі відносна тиша.
У Запорізькій області ворог окупував Бердянськ. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, другого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
На Донеччині точаться бої за Маріуполь та Волноваху. Остання, за словами місцевої влади, перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
ЗСУ всю ніч відбивали наступ на Харків, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів по місту. Місто під контролем.
Станом на 27 лютого основні зусилля противника зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва.
Підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил РФ рухаються в бік Бучі, Капітанівки та Білогородки.
У напрямку Борисполя та Ічні рухаються підрозділи Центрального військового округу Збройних сил РФ.
Із території Білорусі в напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи для здійснення переправи через річки Тетерів та Ірпінь.
Противник облаштував понтонну переправу в районі Комарина через річку Десна та в районі Ораного через річку Тетерів.
Крім того, РФ перебазувала тактичну авіаційну групу літаків Су-34 з Московської області на аеродром Барановичі у Білорусі.
Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти обходять місто в напрямку Іванівки та Козельця.
У бік Сум та Прилук ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.
Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км, де її було зупинено.
На Таврійському напрямку противник перегруповується для наступу в напрямку Херсон – Миколаїв. Веде наступальні дії на напрямках Мелітополь – Василівка та Бердянськ – Маріуполь.
Кораблі Каспійської флотилії та Чорноморського флоту ЗС РФ, зокрема фрегати Адмирал Макаров та Адмирал Ессен пускали крилаті ракети типу Калібр.
На Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої.
Близько опівночі 26 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
О пів на першу ночі винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ.
Нині ворог намагається змінити тактику – російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.
Через те, що ворогові не вдалося здійснити швидкий наступ великими колонами, він почав активніше застосовувати ДРГ і десант, проте армія та тероборона ефективно їх знешкоджує.
За дві доби російські окупанти вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.
Напружено минав і другий день війни: окупанти намагалися завдати ударів по Києву, а в Рівному наносили ракетні удари по аеропорту.
Станом на 16.00 25 лютого у Генштабі повідомили про наступ російських окупантів із різних напрямків. ЗСУ відбивали атаки ворога та тримали оборону.
Карта вторгнення Росії в Україну – актуальні дані на 19.30 24 лютого.
Карта обстрілів Росією українських міст на 16.27 24 лютого. Дані засвідчують, що армія РФ рухалася з Півдня, Півночі та Сходу.
О 12.56 Держприкордонслужба повідомила, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з Градів.
Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковувалися на запасні позиції та діяли у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.
Оновлено о 17.55 24 лютого. Війська РФ вчинили атаку на Півночі, Сході, Півдні, а також на Заході у Волинській та Івано-Франківській областях.
Усі військові підрозділи перебували на своїх позиціях.
Попередньо, на цей час у районі ООС було збито сім літаків Військово-космічних сил РФ.
Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено близько 50 російських окупантів.
За даними Одеської обласної держадміністрації, унаслідок удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 людей (вісім чоловіків та десять жінок).
Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох осіб. Їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні.
Один із врятованих помер у медичному закладі.
За даними Генштабу, Збройні сили відбили острів Зміїний.
Над Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52.
Окупанти запустили дві ракети в Бровари Київської області.
Відомо, що ближче до 18.00 під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади. Військові вважали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати.
Ближче до вечора стало відомо, що російський десант, який висадився на аеродром у Гостомелі під Києвом, було заблоковано. Наші військові завдали артилерійського удару по аеродрому на ураження.
За даними вебсайтів відстеження польотів, інтенсивний повітряний рух уникав регіону, який охоплює Україну та її кордони з Росією.
Нагадаємо, що близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну.
Відомо, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.