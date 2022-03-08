Близько 05.00 24 лютого війська РФ почали широкомасштабне вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

За понад тиждень опору українські захисники повністю зруйнували плани ворога. Нижче пропонуємо ознайомитись із онлайн-картою обстрілів та боїв на території України.

За минулу добу ворог сповільнив свій наступ, проте готується до нападу на Київ. Для цього терористи перегрупувалися та планують долучити до штурму столиці найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП Кузбасс (Кемерово), 604 центру СпП Вітязь (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).

У Київській області тривають бої у Ірпені. Обстріли Макарова, району Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомель, Узин.

У Житомирській області напередодні ввечері відбувся ворожий авіаналіт. Удар нанесено по двом нафтобазам та промзоні. Станом на ранок 8 березня пожежу на нафтобазі у смт. Черняхів було ліквідовано.

Ворог також готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. Терористи намагаються встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.

У Хмельницькій області пізно ввечері російські війська намагалися обстріляти Старокостянтинів, атаку було відбито.

У Чернігівській області тривають оборонні бої біля Чернігова та по області.

На Сумщині відбувся авіаційний наліт по житловим кварталам міста, у приватний сектор. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла четвертий день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

У Луганській області тривають обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній попадання у психоневрологічний диспансер – 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода

На Донеччині російські окупанти взяли під контроль Мангуш (останнє смт перед Маріуполем). У Маріуполі катастрофа, місто чекає на гуманітарну допомогу. Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться. В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар’їнки зранку розпочався бій

Миколаїв 7 березня відбили від терористів. Уночі лунали вибухи, по області було тихо.

У Харкові ворог знову обстрілював житлові квартали, відомо про чотирьох загиблих. Вночі у місті відносно спокійно, по області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 8 березня:

303 танків,

1036 одиниць бойових броньованих машин,

120 артилерійських систем,

56 одиниць реактивної системи залпового вогню,

27 засіб ППО,

48 літаків (інформація уточнюється),

80 гелікоптерів (інформація уточнюється),

474 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

7 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Станом на ранок 7 березня ворог продовжує наступ нанесеннм ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

На Херсонщині, хоч і ніч пройшла спокійно, багато сіл залишаються без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.

З вечора під обстріли потрапила північна частина Житомирської області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с. В’язівка Коростенського району. Авіаудари завдавались по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.

У Запорізькій області біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак – тимчасово окуповані. Запорізька АЕС залишається під контролем окупанта.

У Хмельницькій області цієї ночі було спокійно. Проте стало відомо щодо постраждалих через удари по аеродрому в Старокостянтинові: 3 людини поранено, 1 загиблий

Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Ведуться бої на підступах до Чернігова та по області.

На Сумщині складною залишається ситуація в Охтирці та Тростянці. В область заходить велика кількість терористичних військ з території Росії.

У Луганській області зранку обстрілюють Сєвєродонецьк з важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакуаційний потяг – понад 2000 людей

На Донеччині Маріуполь, Волноваха — в облозі. Йдуть бої. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Містам потрібен зелений коридор.

Під ранок житлові квартали Миколаєва обстріляли градами, у будинках виникли пожежі, є руйнування. Про постраждалих поки не повідомляється. Ворожі війська знову намагаються увійти у місто.

У Харкові всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста. Вранці під завалами будинків рятувальники знайшли тіла восьми людей.

Під Києвом бої ідуть по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В Ірпені немає світла, газу та тепла, терористи не випускають людей з домів, їжу та воду не підвозять.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 8 березня:

303 танків,

1036 одиниць бойових броньованих машин,

120 артилерійських систем,

56 одиниць реактивної системи залпового вогню,

27 засіб ППО,

48 літаків (інформація уточнюється),

80 гелікоптерів (інформація уточнюється),

474 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

7 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Під вечір 6 березня у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що окупанти не контролюють території – вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

У ЦПЗ при РНБО представили карту Нейтана Русера з ASPI Cyber Policy, яка відображає найбільш актуальну і коректну інформацію, що не містить маніпуляцій щодо території. Її можна подивитись нижче.

6 березня, на одинадцяту добу війни, триває оборонна операція в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили колони противника, що намагалися висунутися в бік Дніпропетровської області від Балаклії.

На Сіверщині триває оборона Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюється підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку триває оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряного прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Ворожі льотчики, які вижили після катапультування, уже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. ВСУ витісняє ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше. Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує завдавати ударів по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили у завод.

У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв’язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води, терористи знищили ТЕС.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозних військових конфліктів за ніч не зафіксовано. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпені, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області.

На Чернігівщині російські терористи наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо. Донеччина: північ і центр – відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха і Маріуполь – в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але міста залишаються під контролем України.

Станом на 4 березня російські терористи зосередили усі зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання ворожі сили втратили основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів.

У Херсоні не завозять продукти, власники магазинів роздають всі товари місцевим жителям безкоштовно. Зв’язок у місті сьогодні був відсутній чотири години.

На Волинському напрямку російські війська почали оборонятися в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. У Генштабі не виключають збройних провокацій на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.