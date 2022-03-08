Всіх полонених окупантів триматимуть в одному місці – МВС

Усі полонені російські окупанти звозитимуться і утримуватимуться в одному місці, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українських телеканалів.

– Зараз у нас є питання, де розміщувати полонених. Через Міністерство юстиції це питання вирішується. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці. Дуже багато полонених утворюється, бо самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям у селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплюють Національна гвардія, Національна поліція, – розповів міністр.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі з оборони держави проти російського агресора.