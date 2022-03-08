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Факти / Україна

Всіх полонених окупантів триматимуть в одному місці – МВС

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Денис Монастирський

Усі полонені російські окупанти звозитимуться і утримуватимуться в одному місці, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українських телеканалів.

– Зараз у нас є питання, де розміщувати полонених. Через Міністерство юстиції це питання вирішується. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці. Дуже багато полонених утворюється, бо самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям у селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплюють Національна гвардія, Національна поліція, – розповів міністр.

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Фото: МВС

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