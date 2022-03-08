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Факти / Україна

Якщо перейми почалися в укритті: як надати першу допомогу при пологах

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
убежище

Як надати першу допомогу жінці, якщо у неї почалися передпологові перейми в абсолютно непристосованому для пологів місці. Наприклад, вдома або в умовах притулку.

На це питання відповіли медики на своїй сторінці в Facebook Типовий медик.

– Пологи – це природний процес. Вагітність не пройде самостійно. Треба народжувати, – жартівливо нагадали вони.

І акцентували: головне – заспокоїтися.

План дій під час пологів, що почалися:

  • знайти якомога більше рушників, ковдр, щоб максимально зручно облаштувати місце, де пройдуть пологи
  • приготувати два-три теплих сухих рушники для немовляти, кілька ємностей з теплою водою і чисті ганчірки (поріжте простирадла і наволочки)
  • по можливості простерилізувати (прокип’ятити) ножиці
  • породіллі не слід лягати на спину, краще ходити
  • коли відчується сильний тиск в області куприка, біль в крижової області, почуття, ніби хочете в туалет по-великому – це означає, що дитина опустилася низько в таз.

Медики відзначають, що найменш травматична для пологів позиція ту, яку в просторіччі називають «раком», це положення мінімізує шанси розривів з подальшою необхідністю їх зашивати. Якщо в цій позі фізично неможливо утримати, слід зайняти більш зручну позицію.

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Міністерство охорони здоров’я України підготувало ряд професійних рекомендацій на випадок, якщо лікарська допомога в силу ситуації, що склалася в країні може виявитися недоступною. Наприклад, що потрібно робити, щоб самостійно зняти високий тиск або гострий біль в серці.

Джерело: Типовий медик

Фото: Depositphotos

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