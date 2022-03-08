Повідомлення про те, що російські війська захопили місто Ізюм Харківської області не відповідають дійсності. Там наразі тривають бої.

Збройні сили України наносять ураження противнику. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, зазначивши, що тільки за 7 березня ЗСУ здійснили не менше семи контратак.

– Тримається героїчно Маріуполь. Там була контратака, знищили танкову колону. Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів України знищив колону противника. Харків входить в контратаку. Тобто наша армія добре знає, що вона робить, – заявив Арестович.

Він також додав, що російські війська намагалися просуватися у напрямках Києва, Сум, Чернігова, Харкова, Миколаєва і Запоріжжя, але зазнали втрат і ударів з боку ракетних і артилерійських військ, а також авіації Збройних сил України.

За словами Олексія Арестовича, темпи просування ворога суттєво сповільнилися. На окремих напрямках, де агресор раніше наступав, його сили практично зупинено, а ті сили, які продовжують рухатися вперед, роблять це малим складом. Вони займаються розвідкою і не становлять суттєвої загрози.

Олексій Арестович наголосив: оскільки російські війська не мають успіху ні на землі, ні у повітрі, то вирішили основні зусилля спрямувати на інформаційно-психологічні атаки проти українців. Тому завдання громадян полягає у тому, щоб триматися і не вірити пропагандистським путінським повідомленням.

Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника, крилаті ракети і не дають йому закріпитися.