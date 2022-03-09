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Факти / Україна

17 поранених, серед них – породілля: наслідки обстрілу пологового у Маріуполі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
17 поранених, серед них – породілля: наслідки обстрілу пологового у Маріуполі

Під завалами пологового будинку №2 у Маріуполі знайшли 17 людей. З важкими пораненнями їх передали медикам.

Про це ввечері 9 березня офіційно заявив голова Донецької військової ОДА Павло Кириленко.

Він також повідомив подробиці цинічного авіаобстрілу пологового будинку в Маріуполі, навколо якого немає жодних військових об’єктів чи критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждало 16 осіб персоналу лікарні та одна породілля. Підтверджених даних щодо загиблих немає.

З моменту вторгнення путінських військ у Маріуполі загинуло вже 1 207 мирних мешканців. Кількість поранених набагато більша, і цифра постійно зростає.

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