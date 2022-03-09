Атомники РФ уперто мовчать про небезпеку захоплення українських АЕС – глава Енергоатому

Російські атомники повинні кричати про небезпеку через захоплення військами РФ українських АЕС, але вони продовжують уперто мовчати, сказав глава Енергоатому Петро Котін в ефірі телемарафону.

За його словами, історично Енергоатом перебуває під егідою Московського центру всесвітньої асоціації операторів АЕС.

– Його співробітники зараз мають просто кричати, що один із їхніх членів потрапив у таку ситуацію, коли його об’єкти бомблять, але ми не чуємо жодних голосів, – заявив Котін.

Говорячи про знеструмлення Чорнобильської АЕС, глава Енергоатому зазначив, що основна небезпека – у відсутності електропостачання сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 з усіх енергоблоків ЧАЕС.

– Воно потребує постійного охолодження. Там відпрацьовано відповідну схему, охолодження здійснюється електричними насосами, – пояснив Котін.

Глава Енегоатому повідомив, що зараз із росіянами, які захопили станцію, ведуться переговори про зелений коридор для ремонтних бригад Укренерго – щоб вони могли усунути пошкодження ЛЕП, повернувши електропостачання на ЧАЕС.

Сьогодні стало відомо про повне знеструмлення Чорнобильскої АЕС, яку захопили російські війська. Через те, що бойові дії тривають, неможливо розпочати ремонтні роботи та відновити енергоживлення.

Росіяни пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська, тому її змушені були відключити.