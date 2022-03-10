Без втрат для ЗСУ: з міста Дергачі на Харківщині вибито усі війська РФ

Місто Дергачі Харківської області перебуває під повним контролем України. Путінські війська було успішно відбито, ворог втратив чотири одиниці своєї військової техніки.

Як повідомив ввечері 9 березня голова Харківської військової ОДА Олег Синєгубов, ЗСУ внаслідок звільнення Дергачів не понесли жодних втрат.

– Збройні сили України вигнали російського окупанта з Дергачів і повністю контролюють територію. Там уже тривалий час точаться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ, – написав він.

Під час боїв за місто російські регулярні війська втратили два танки і два броньовані автомобілі.