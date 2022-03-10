Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Без втрат для ЗСУ: з міста Дергачі на Харківщині вибито усі війська РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Без втрат для ЗСУ: з міста Дергачі на Харківщині вибито усі війська РФ

Місто Дергачі Харківської області перебуває під повним контролем України. Путінські війська було успішно відбито, ворог втратив чотири одиниці своєї військової техніки.

Як повідомив ввечері 9 березня голова Харківської військової ОДА Олег Синєгубов, ЗСУ внаслідок звільнення Дергачів не понесли жодних втрат.

– Збройні сили України вигнали російського окупанта з Дергачів і повністю контролюють територію. Там уже тривалий час точаться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ, – написав він.

Під час боїв за місто російські регулярні війська втратили два танки і два броньовані автомобілі.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка