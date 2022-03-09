Це не пінг-понг: Зеленський закликав якнайшвидше передати Україні бойові літаки

Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів якнайшвидше передати Україні бойові літаки МіГ-29 із Польщі.

– Ми вдячні Польщі за готовність надати Україні бойові літаки. Питання – в логістиці. По суті, технічне питання. І його треба вирішувати негайно, – наголосив під час звернення 9 березня Володимир Зеленський.

Глава держави обурився тим, що у Вашингтоні назвали необгрунтованою пропозицію Польщі, попри те, що вже є офіційне рішення Польщі передати літаки на американську базу та підтвердження, що домовленість американської сторони з Польщею досягнута.

– Тож коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки, – зауважив Володимир Зеленський.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

8 березня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив про готовність перемістити свої винищувачі Міг-29 на авіабазу Збройних сил США до Німеччини та передати їх для використання.

Однак Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 для доставлення в Україну, назвавши її необґрунтованою.

Оскільки, за словами речника Пентагону Джона Кірбі, Міноборони США поки що не зрозуміло, чи є реальні підстави для доставлення винищувачів в Україну.

На його переконання, ідея, висунута Польщею, надто ризикована, оскільки США та НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між Північноатлантичним альянсом та Росією.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.