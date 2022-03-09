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Факти / Україна

Іноземні добровольці зможуть отримати українське громадянство

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Іноземні добровольці зможуть отримати українське громадянство

Іноземні добровольці, які приїхали захищати Україну від російського нападу, за бажанням зможуть отримати українське громадянство. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він каже, що кількість добровольців з-за кордону зростає, і додає:

Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. У подальшому, якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість.

Раніше наші ЗСУ публікували фото перших прибулих іноземних добровольців:

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Тим часом влада Ізраїлю оголосила про надання тимчасового притулку 5 тисячам українських біженців, які не мають єврейського коріння, і дозволить 20 тисячам українців, які перебували в Ізраїлі до війни, більшість з яких прибули нелегально і без віз, залишитися до закінчення бойових дій.

Як пише NYT, це рішення ухвалено на тлі напружених дебатів в Ізраїлі та за кордоном про те, наскільки широко країна має відкрити свої двері для тих, хто тікає від війни.

Фото: Pexels

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