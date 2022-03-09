Іноземні добровольці, які приїхали захищати Україну від російського нападу, за бажанням зможуть отримати українське громадянство. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він каже, що кількість добровольців з-за кордону зростає, і додає:

Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. У подальшому, якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість.

Раніше наші ЗСУ публікували фото перших прибулих іноземних добровольців:

Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва.

Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії.

Далі буде… pic.twitter.com/dsKZyDHlGi — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 7, 2022

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Тим часом влада Ізраїлю оголосила про надання тимчасового притулку 5 тисячам українських біженців, які не мають єврейського коріння, і дозволить 20 тисячам українців, які перебували в Ізраїлі до війни, більшість з яких прибули нелегально і без віз, залишитися до закінчення бойових дій.

Як пише NYT, це рішення ухвалено на тлі напружених дебатів в Ізраїлі та за кордоном про те, наскільки широко країна має відкрити свої двері для тих, хто тікає від війни.