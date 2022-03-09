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Факти / Україна

Мінкульт об’єднався в інформаційний полк – ₩AW: War Against War

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Мінкульт об’єднався в інформаційний полк – ₩AW: War Against War

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з українськими креативниками та журналістами об’єдналися в інформаційний полк ₩AW: War Against War. Про це повідомила пресслужба МКІП.

Ці інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, які будуть розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Волонтери з різних сфер створюють і генерують шалену кількість інформації для українців. У такий спосіб вони посилюють інформаційний спротив України та показують правду світові.

Нині кожен ролик або фото – це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Росії щодо України.

– Ми маємо збільшувати їхню кількість, аби не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню, – йдеться у повідомленні.

Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента і МКІП, отже, вся інформація на їхніх ресурсах не може містити неправдивих звернень чи пропаганди.

Ткаченко закликав українців поширювати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках.

Де можна підписатися:

Крім того, є контактна форма для всіх, у кого є можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

А також контактна форма для креативних команд, які бажають співпрацювати з ₩AW: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6

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