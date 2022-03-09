На захоплення Харкова військовим РФ дали три дні, був дозвіл стріляти по мирних людях

Один із перших російських полонених зізнався, що їхав не “на навчання”, як раніше стверджували російські загарбники, а на війну проти України.

Він розповів, що на кордон з нашою країною прибув 24 лютого приблизно о 05.00. На запитання, яке завдання було у російських військових, полонений відповів:

– Була команда захопити місто Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто. Також дозволили відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста. Був наказ обстрілювати цивільне населення і житлові об’єкти. Харків планували взяти за три дні. Після взяття міста була команда наступати далі і встановити контроль в інших українських містах.

За словами полоненого російського загарбника, його командування говорило, що солдати їдуть начебто як “миротворці, щоб звільнити Україну від нацистів”.

Але зараз із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер, який дав свідчення, та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

Раніше ще один полонений російський технік розповів, що серед військових РФ дезертирство стає масовим. За його словами, російські загарбники біжать із війська вже дорогою в Україну.