Обстріли не припинялися: війська РФ зірвали евакуацію мирних мешканців Ізюма

Путінські війська зірвали евакуацію мирних мешканців міста Ізюм Харківської області. За день із 5 тис. осіб українські захисники змогли евакуювати близько 250 осіб.

Про це ввечері 9 березня офіційно заявив голова Харківської військової ОДА Олег Синєгубов.

– Евакуація людей з Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день у місті продовжуються обстріли. Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста, – написав він.

Олег Синєгубов підкреслив, усі 250 евакуйованих осіб наразі перебувають в українському Слов’янську. Станом на вечір 9 березня в Ізюмі без їжі, води і тепла залишаються понад 5 тис. мирних мешканців.

– Немає електрики, газу, тепла, води. В Ізюмі не працює мобільний зв’язок, інтернет, радіо/ТБ. Місцева влада їздила сховищами, щоб сповістити людей про евакуацію, – наголосив голова ОДА.

Цинічні дії путінських загарбників Олег Синєгубов назвав терором. Окрім цілеспрямованого зриву евакуації в Ізюмі, російські агресори продовжують блокувати надання будь-якої гуманітарної допомоги в місто.