Радник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю Юлії Латиніній поділився інформацією про те, які варіанти військового вторгнення Росії на територію України розглядало керівництво нашої держави.

– Ми розуміли всі ризики, які виникають, ми просто думали про дві речі: перше – що пан Путін тверезо оцінює нашу боєздатність і свою боєздатність, і тому, якщо і будуть бойові дії, то вони будуть розгорнуті на плацдармі Донецьк-Луганськ і так далі, зважаючи на все, ну, можливо, буде частково захоплений південь України, тому що з Криму досить легко логістично доставляти сюди ударні свої батальйони і так далі, це перша причина.

Друга причина, протягом півроку нагнітається атмосфера війна, війна, війна, особливо це робили наші партнери. Це суттєво відбивалося на нашій економіці, тобто ми могли і без війни, якби ось це тривало ще далі, просісти дуже суттєво в економічному плані, і в нас почалося б безробіття, у нас різко просів би курс національної валюти, ми б втратили ВВП і так далі, тощо, – розповів Михайло Подоляк.