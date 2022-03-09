На 14-ту добу війни Росії проти України на Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона Чернігова.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Оборона Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку українські захисники прикривають державний кордон України та морське узбережжя, охороняють і обороняють аеродроми та об’єкти критичної інфраструктури. На інших напрямках наші військові проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Тим часом Повітряні сили відбивають ракетно-бомбові удари ворога і прикривають у повітрі важливі об’єкти інфраструктури України та угруповання військ.

За наявною інформацією, у зв’язку із численними втратами особового складу агресор продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території Криму, у Краснодарському краї та окремих районах Донецької і Луганської областей. Ворог активізував набір добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ, щоб поповнити резерв армії загарбників.

У Генштабі зазначають, що ворог не виключає можливість залучення до війни проти України військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 людей, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

Водночас в українському Бердянську російські загарбники почали поширювати пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів.

Агресор використовує мережу лікарень для надання медичної допомоги пораненому особовому складу, виводить з ладу вежі стільникового зв’язку. А у Херсонській області російські військові, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

Однак, за наявною інформацією, серед особового складу загарбницьких військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.