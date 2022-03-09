Розслаблятися ще рано: радник голови МВС про ситуацію в Україні

Ніч з 8 на 9 березня минула в Україні відносно спокійно, особливо порівняно з багатьма попередніми днями. Наразі є інформація, що чути вибухи в районі Салтівка у Харкові, дуже складна сиуація залишається у Маріуполі.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Ще дуже рано розслаблятися. Ворог ще сильний, він намагається захопити нові міста. Російські війська проявляють певну активність під Києвом, пробують концентруватися на північному напрямку, прориватися до Ізюму (Харківська область). Але загалом ситуація все ще залишається досить складною, – пояснив він.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території Криму, у Краснодарському краї та окремих районах Донецької і Луганської областей. Ворог активізував набір добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ, щоб поповнити резерв армії загарбників.

Але серед особового складу загарбницьких військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.