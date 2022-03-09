Третина міста може залишитися без тепла: у Житомирі війська РФ обстріляли котельню

Ввечері 9 березня путінські загарбники здійснили чергове бомбардування Житомира, вціливши у житловий будинок та котельню. Внаслідок авіаудару частина міста може залишитися без тепла.

Як повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, одна людина отримала серйозні поранення, зараз її життя рятують медики. За попередньою інформацією, це літня жінка.

– “Перемога” російської армії – повністю знищений житловий будинок, одна людина отримала поранення. На жаль, бомба влучила в наше підприємство “Житомиртеплокомуненерго”. Це котельня, яка забезпечує третину міста теплом, тому можуть бути перебої з теплопостачанням.Поки що немає підтвердження щодо постраждалих, – сказав Сергій Сухомлин.

Котельня Житомиртеплокомуненерго забезпечує теплом близько 30% міста. Внаслідок авіаудару, заявив Сергій Сухомлин, не виключено, що роботу ТЕЦ доведеться тимчасово призупинити.

За словами мера Житомира, на прохання українських захисників комунальники також вимкнули вуличне освітлення.