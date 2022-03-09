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Факти / Україна

Укрзалізниця запускає евакуаційний маршрут з Одеси до Румунії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укрзалізниця запускає евакуаційний маршрут з Одеси до Румунії

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запускає евакуаційний маршрут Одеса – Тульча (Румунія).

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Так. 9 березня о 23.23 з вокзалу в Одесі вирушить поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Потяг складатиметься із чотирьох вагонів.

Прибуття до Румунії очікується о 10.30.

– Надалі катерні відправки з Ізмаїла до Тульчі також виконуватимуться о 14.00-15.30, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційні рейси є безоплатними.

З 9 березня зі Словаччини до України щоденно курсуватимуть пасажирські поїзди, якими вивозитимуть біженців.

Раніше УЗ опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 9 березня 2022.

Також Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 9 березня 2022 року.

Джерело: Укрзалізниця

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