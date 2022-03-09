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Факти / Україна

В Івано-Франківську створено Координаційний центр для забезпечення потреб тероборони

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
В Івано-Франківську створено Координаційний центр для забезпечення потреб тероборони

В Івано-Франківську створено координаційний центр забезпечення опору SaveUkraineNow, метою якого є координація, аналіз, збір та спрямування різноманітної допомоги до місць найбільшої потреби, а також забезпечення потреб місцевої тероборони та області, ЗСУ та насущні гуманітарні запити.

«Хочемо, щоб допомога, якої потребують наші захисники та тимчасово переміщені особи, була максимально доступною та своєчасною, — пише волонтер Юлія Клебанова на своїй сторінці у ФБ. — Підтримати нас можуть усі, хто готовий стати спиною до спини в нашій боротьбі за мир».

Перед лицем війни українці забули про чвари та об’єдналися, щоб разом протистояти ворогові.

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«Сьогодні ми єдині, як ніколи. Ті українці, які розмовляють українською та російською мовами. Ті, хто був за Зеленського і ті, хто ще недавно були проти. Конкуренти, ідеологічні супротивники, розлучені пари, політичні опоненти — сьогодні всі згуртовані перед російських окупантів», — написав Сава Лібкін в «Інстаграм».

За його словами, вони купують продукти, готують та розвозять їжу на блокпости та у військові частини. Також туди доставляють інші потрібні речі.

Джерело: saveukrainenow.if.ua

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