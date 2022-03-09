В Івано-Франківську створено Координаційний центр для забезпечення потреб тероборони

В Івано-Франківську створено координаційний центр забезпечення опору SaveUkraineNow, метою якого є координація, аналіз, збір та спрямування різноманітної допомоги до місць найбільшої потреби, а також забезпечення потреб місцевої тероборони та області, ЗСУ та насущні гуманітарні запити.

«Хочемо, щоб допомога, якої потребують наші захисники та тимчасово переміщені особи, була максимально доступною та своєчасною, — пише волонтер Юлія Клебанова на своїй сторінці у ФБ. — Підтримати нас можуть усі, хто готовий стати спиною до спини в нашій боротьбі за мир».

Перед лицем війни українці забули про чвари та об’єдналися, щоб разом протистояти ворогові.

«Сьогодні ми єдині, як ніколи. Ті українці, які розмовляють українською та російською мовами. Ті, хто був за Зеленського і ті, хто ще недавно були проти. Конкуренти, ідеологічні супротивники, розлучені пари, політичні опоненти — сьогодні всі згуртовані перед російських окупантів», — написав Сава Лібкін в «Інстаграм».

За його словами, вони купують продукти, готують та розвозять їжу на блокпости та у військові частини. Також туди доставляють інші потрібні речі.

Джерело: saveukrainenow.if.ua