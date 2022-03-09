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Факти / Україна

Відповідь буде швидкою – Зеленський політикам, які “шукають ниточки в Росію”

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пригрозив швидкою відповіддю політикам, які знову почали працювати на розкол країни.

Попередження він озвучив під час свого традиційного звернення 9 березня.

– Ми отримуємо вже багато сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися разом з усіма. Деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а інші знову працюють на розкол, всупереч єдності, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський попередив, що бачить всі ці дії.

Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися, – додав глава держави.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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